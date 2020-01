Lazio, Immobile risponde agli 'auguri': "Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani..." - FT

Ciro Immobile fa paura. Per numeri, determinazione, spirito di sacrificio. Lazialità incarnata in un singolo uomo, trascinatore. Un Leone come il suo amico Acerbi, incubo della Serie A e specialmente di chi bazzica sull'altra sponda del Tevere. Che - in amicizia, certo - gli augura una fratturina da niente, che sarà mai. Ciro ha risposto su Instagram con una massima famosa: "Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Forza Lazio". Il loro incubo.

