Lazio, Immobile torna da Jessica: ma per lui c’è solo Fifa - VD

Dopo la doppietta rifilata all’Armenia con la maglia della Nazionale, Ciro Immobile ha fatto ritorno nella Capitale, dove ad attenderlo c’erano la moglie Jessica ed i tre figli. Ma non solo. Una volta tornato a Roma, infatti, il bomber della Lazio ha ripreso possesso della sua playstation, che ha subito utilizzato per l’ennesima partita a Fifa. Lady Immobile ha ironizzato sul marito, pubblicando sul proprio profilo Instagram un dolce bacio, per poi inquadrare subito dopo il joystick di Ciro. Le parole con le quali ha accompagnato il video sono piuttosto eloquenti: “É tornatooooo… Ah no”.

