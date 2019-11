Lazio, sette gare in 30 giorni: fino a Natale sarà tour de force

Sette gare su tre fronti nel giro di un mese. Quello che attende la Lazio, alla ripresa dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, è un calendario fittissimo. Nel mirino, prima di tutto, la trasferta di domenica contro il Sassuolo, primo appuntamento per consolidare il terzo posto e le proprie prospettive per la Champions. Tra una settimana, giovedì 28 novembre, è in programma la sfida di Europa League contro il Cluj, a cui faranno seguito due incontri di campionato all’Olimpico: domenica contro l’Udinese ed il sabato successivo nell’anticipo con la Juventus. Qualche giorno più tardi, poi, le due compagini si ricontreranno, ma questa volta a Riad, nel match che avrà in palio la Supercoppa. Lunedì 16 dicembre fissato l’ultimo impegno di Serie A nel posticipo di Cagliari: la gara interna col Verona è stata spostata all’8 gennaio. Un mese pieno di impegni per i biancocelesti, ma anche importante per la stagione della Lazio: oltre alla possibilità di bissare il successo in Supercoppa di due anni fa, Immobile e compagni vorranno giocarsi tutte le proprie chance sino alla fine in Europa League, così come cercheranno di rimanere tra le prime posizioni della classifica relativa al campionato.

