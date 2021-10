Lazio – Inter, anche Ciani celebra la vittoria dei biancocelesti: il post – FOTO

L’eco della vittoria schiacciante della Lazio sull’Inter di Simone Inzaghi è giunta fino in Francia. L’ex difensore biancoceleste, Michael Ciani ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia esaltando la prestazione della sua ex squadra. Tre cuori bianco e azzurri spiccano sotto lo screen del tabellino con il risultato a testimonianza di un legame che nonostante il tempo e la distanza non si è mai interrotto.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, da Immobile a Luiz Felipe: gli auguri a Marusic nel giorno del suo compleanno - FOTO

Trentalange: "Bravo Irrati in Lazio - Inter ma certe scene..."