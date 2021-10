Trentalange: "Bravo Irrati in Lazio - Inter, ma certe scene..."

Quanto accaduto nella serata di ieri all'Olimpico sta facendo ancora discutere. In particolare nell'occhio del ciclone è finito il secondo gol segnato dalla Lazio e da Felipe Anderson che a detta di molti non avrebbe dovuto continuare l'azione con Di Marco a terra. Il brasiliano in realtà ha fatto quel che doveva visto che il regolamento parla chiaro e a meno che non sia l'arbitro a fermare il gioco lo stesso deve proseguire. A dar ragione ai biancocelesti anche Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, che ospite a 90° Minuto su Rai 2 ha così affermato: "Irrati ha fatto molto bene, in una mass confrontation bisogna uscire con due ammoniti, uno per parte. Per il mio ruolo non è il massimo vedere scene di questo tipo... Dobbiamo cambiare passo sull'argomento della violenza sugli arbitri, si sente parlare del disagio a livello di settore giovanile ma forse quello è vero è degli adulti".

Lazio - Inter, Milinkovic firma il tris: l'esultanza di Akpa Akpro è virale! - VIDEO

Lazio - Inter, l'orgoglio di Pedro: "Fiero di questa squadra". Poi indica la via... - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE