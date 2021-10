Lazio-Inter, Immobile carica la squadra: “Grandi ragazzi” - FOTO

La Lazio si è rialzata. Dopo la disastrosa sconfitta di Bologna, i biancocelesti tirano fuori l'orgoglio e forniscono una super prestazione che consente loro di strapazzare l'Inter tra le mura amiche dell'Olimpico. In rete per gli uomini di Sarri Milinkovic, Felipe Anderson e, tanto per cambiare, Ciro Immobile. Il bomber in maglia 17 pareggia nella ripresa il vantaggio di Perisic dal dischetto spiazzando completamente Handanovic. L'attaccante campano, che ha fatto grandi sacrifici per essere al 100% contro i nerazzurri dopo l'infortunio, ha visto ripagati tutti i suoi sforzi. King Ciro ha festeggiato il successo anche sui social con un bel post: "Grandi ragazzi".