Lazio, Inzaghi incontra Guardiola a New York - FOTO

Non ha viaggiato solo, Simone Inzaghi. Oltre alla sua Gaia, il tecnico biancoceleste è stato accompagnato negli U.S.A. dal suo amico - ed ex giocatore della Roma - Alberto Aquilani, insieme alla moglie Michela Quattrociocche. E proprio sul profilo Instagram dell'ex centrocampista è spuntata una foto curiosa: Inzaghi da una parte, Aquilani dall'altra e Pep Guardiola al centro. Chissà, potrebbe essere stato un incontro fortuito oppure potrebbe celare al suo interno una dietrologia interessante: dopo le insistenti voci sul suo conto, forse l'allenatore spagnolo aveva voglia di chiedere a Inzaghi in che modo si può dire di no alla Juventus. In questo caso il mister della Lazio avrebbe già avuto la risposta pronta, e non sarebbero servite della parole ma un video. Quello dell'accoglienza che il Lazio Club New York gli ha riservato ieri pomeriggio.

