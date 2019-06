Lazio, Inzaghi fa visita al club “Giorgio Chinaglia” di New York - FT&VD

Un viaggio d'amore a New York, in tutti i sensi. Per prima cosa con la sua Gaia, poi con il biancoceleste sempre nel cuore e nei pensieri. Dunque, sarebbe stato impossibile per Simone Inzaghi non far visita al Lazio Club New York “Giorgio Chinaglia”. Canti, sorrisi, e tanta lazialità. Il tecnico piacentino è stato accolto con un grande striscione che recitava un “Grazie mister” a caratteri cubitali, poi i tifosi presenti l'hanno riempito d'affetto e amore intonando il coro in suo onore che ogni domenica si alza dalla Curva Nord. Inzaghi e la Lazio andranno avanti insieme, ancora – almeno – per altri due anni, ma i colori biancocelesti lo accompagneranno per sempre in giro per il mondo. A fondo pagina, le foto e il video dell'incontro.

