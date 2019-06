Lazio, lunedì alle 10:30 i funerali di Nello Governato a Roma

Nella scorsa notte se n'è andato un pezzo di storia della Lazio, Nello Governato. Tutto il mondo biancoceleste - tra cui anche un suo acquisto capolavoro, Hernan Crespo - piange la scomparsa dell'ex calciatore e ds, per il quale si terranno i funerali all'inizio della prossima settimana. Lunedì alle 10:30, presso la parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata di Roma (Via Cassia, 1286), tanti tifosi laziali potranno dire addio per un'ultima volta a questo grande uomo di sport.

LAZIO, INZAGHI TORNA A PARLARE

LAZIO, PELLAGATTI SU TARE AL MILAN

TORNA ALLA HOMEPAGE