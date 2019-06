Lazio, Pellegatti allontana Tare dal Milan: "Lotito non lo farà partire"

Tare non si muoverà da Roma. Sono queste le ultime notizie che riguardano il direttore sportivo della Lazio, corteggiato a lungo dal Milan negli ultimi giorni. A confermare l'ipotesi anche il noto giornalista vicino alle tematiche rossonere Carlo Pellegatti: “Sembra che Tare rimanga alla Lazio. Lotito non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare, in quanto è un dirigente fondamentale per la società biancoceleste. Per questo motivo Tare non dovrebbe arrivare al Milan, che dovrà trovare altre figure. Si parla di Massara, che piace anche alla Fiorentina”, ha commentato sul proprio canale youtube.

