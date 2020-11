Lazio, l'addio di Bastos: "Che onore lottare per questi colori! Vi auguro il meglio"

Il suo trasferimento dalla Lazio all' Al-Ain, in Arabia Saudita, è ormai avvenuto da diverse settimane, ma ancora mancava il messaggio d'addio. Quello pubblico s'intende, che oggigiorno non può che arrivare direttamente dai social. E lo ha scritto oggi Bastos, attraverso il suo account Instagram: "È stato un piacere lottare per i colori di questo grande club. Ringrazio tutti per avermi fatto sentire a casa durante questi quattro anni insieme. Buona fortuna e vi Auguro tutto di meglio. Il viaggio continua". Sicuramente non è stato tra i difensori più talentuosi della storia del club, ma l'angolano ha comunque lasciato un ricordo piacevole ai tifosi che biancocelesti che, infatti, lo salutano e lo ringraziano nei commenti del post.