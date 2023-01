Lazio, l'analisi di Casale: "Crescere, vincere e godere" - FOTO

La Lazio batte il Milan con una prestazione maiuscola. Un 4-0 che non accetta repliche e che, se possibile, sta anche stretto ai biancocelesti che avrebbero potuto dilagare ancora di più. I rossoneri in attacco hanno combinato poco anche per merito di una super retroguardia capitolina che ha lasciato le briciole agli avversari. Dopo il match, Nicolò Casale ha voluto commentare la sfida sui social. L'ex Verona continua a regalare prestazioni di livello e le sue qualità sono ben visibili a tutti. Il giocatore ha scritto: "Crescere. Vincere davanti alla nosra gente. Salire in classifica. Godere. Tutto in una notte".