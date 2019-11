Lazio, l'euforia post-Lecce si sposta sui social: tutti i messaggi - FOTO

La Lazio, archiviata la deludente sconfitta in Europa League contro il Celtic, continua a vincere in campionato, e lo fa questo pomeriggio contro il Lecce. A decidere il match, i gol di Milinkovic e di Immobile, sommati alla doppietta di Correa. Ottenuti tre punti fondamentali per le proprie ambizioni, la squadra di Inzaghi vola, in attesa del risultato di Parma-Roma, al terzo posto. Al termine della sfida, Sergej Milinkovic-Savic ha pubblicato una foto della sfida sul proprio profilo Instagram, accompagnandola con un breve messaggio: “Oggi ho solo fatto quello che un bravo Sergente deve fare. Forza Lazio, avanti tutta!”. Dopo qualche minuto, invece, sono arrivate le parole di Patric, sempre via social: “Piccola pausa e tra un po’ torniamo più forti di prima! +3”. Chiude, almeno per il momento, questa speciale rassegna, il post di Immobile: "Grande Lazioooooo".

Pubblicato il 10/11 alle 18.20