Lazio, l'importanza del gruppo: 4 biancocelesti a cena insieme - FOTO

Dopo la partita contro l'Inter Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo ai propri giocatori. Gli allenamenti a Formello riprenderanno mercoledì, ma soltanto per chi non è stato convocato dalla rispettiva Nazionale. Gli altri intanto stanno ricaricando le batterie, come successo a Luis Alberto, Reina, Escalante e Luiz Felipe che ieri sera si sono ritrovati tutti a cena insieme. Presenti anche le rispettive wags come testimoniato dalla storia Instagram di Patricia Venegas, moglie di Luis Alberto. Un buon modo di fare gruppo. Ecco la foto.

