Lazio, l'omaggio del club ai tifosi in trasferta: "Ovunque andrai sarem"

In 1.700 partiti da Roma per sostenere la Lazio al Castellani. Un abbraccio calorosissimo nel freddo di Empoli per dare la spinta giusta che serviva alla squadra di Sarri per agguantare una vittoria fondamentale. Anche stavolta il settore ospiti è stato un tripudio biancoceleste e il club ha voluto omaggiare i suoi tifosi che mai lasciano sola la squadra: "Ovunque andrai sarem" è la didascalia che accompagna il post sui social, in riferimento al celebre coro della Curva Nord.