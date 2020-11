Lazio, la carica social prima del match: "Si torna all'azione in Serie A" - FT

La Lazio riprende oggi il cammino in Serie A dopo la vittoria in Champions League contro lo Zenit in casa e lo fa ospitando l'Udinese di Gotti. I bianconeri non vengono da un periodo felice, ma stanno piano piano cercando di uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. I biancocelesti dovranno essere bravi a sfruttare gli stop di Atalanta e Juventus per fare un bel salto in avanti. Per questo dai profili social è arrivata una scarica di energia pronta a motivare i ragazzi di Inzaghi. Nel post pubblicato è stato scritto: "Si torna all'azione in Serie A, forza aquile".

