FORMELLO - Lazio, Akpa insidia Milinkovic. Conferma Correa, c'è Strakosha

FORMELLO - Luiz Felipe partecipa alla rifinitura, ma partirà dalla panchina. Inzaghi, la stessa scelta, la farà per Milinkovic, tornato dalla positività al covid ma che con ogni probabilità inizierà tra le riserve. Le prove della vigilia lanciano Akpa Akpro nel blocco dei titolari: l’ex Salernitana si è mosso come mezzala destra e ha chiuso il terzetto centrale con Leiva in regia e Luis Alberto intermedio sinistro. Il Sergente dovrebbe essere utilizzato nel corso della ripresa. Sulle fasce Lazzari confermato a destra, mentre a sinistra si rivedrà Fares. Davanti la coppia Correa-Immobile. Muriqi è ai box per uno stiramento muscolare, insieme a Caicedo è stato testato Pereira in posizione più avanzata. In difesa in vantaggio la linea con Patric e Radu ai lati di Acerbi. Tra i pali Strakosha dopo le sette partite consecutive di Reina. Out dai convocati, naturalmente, Lulic: non fa parte della lista del campionato, ha rallentato nel percorso di rientro, proverà a tornare a disposizione entro la fine del 2020.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Furlanetto, Luiz Felipe, Armini, Hoedt, Marusic, Milinkovic, Cataldi, D. Anderson, Parolo, Pereira, Caicedo. All.: Inzaghi.