Lazio, la dedica dei genitori a Immobile: "Sei un campione nel calcio e nella vita" - FOTO

Attraverso un lungo e toccante post su Instagram, Michela Nastri, mamma di Ciro Immobile, ha dedicato un pensiero speciale al figlio in merito alla consegna della Scarpa d'Oro avvenuta ieri in Campidoglio, e non solo: "Guardando questa foto vedo ancora quel ragazzino determinato a seguire la strada per il successo, senza esitazioni e con una dignità nell’affrontare i sacrifici che a quell’età fa la differenza.

Amore di mamma, il talento è innato e prima o poi sarebbe arrivato il riconoscimento, ma ciò che ti ha reso davvero un campione è stata la tua umiltà, il rispetto che hai verso il prossimo e i valori che mostri di avere in tutto ciò che fai.

Sono una madre felice e orgogliosa dei propri figli che sono sempre riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati: tu nella tua meravigliosa carriera da campione e Gino nel suo percorso di studi.

Non è sempre stato facile per me e vostro padre impartirvi una buona educazione, ma siete stati esemplari anche in questo: siete il riflesso di tutti i nostri insegnamenti ed è questo che mi rende più fiera di tutto.

Sei un campione fuori, ma ancor più lo sei dentro. Certa della tua stoffa da fuoriclasse, a questo premio seguiranno tanti altri nel calcio e nella vita ".

Serie A, in corso l'assemblea di Lega per i diritti tv: tutti i club collegati

Lazio, i maschi Immobile in posa con la Scarpa d’Oro: lo scatto di Jessica - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE