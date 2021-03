Lazio, i maschi Immobile in posa con la Scarpa d’Oro: lo scatto di Jessica - FOTO

Il re dei bomber si chiama Ciro Immobile. Grazie ai 36 gol in campionato messi a segno nella passata stagione, il bomber della Lazio ha vinto la Scarpa d'Oro, consegnatagli ieri mattina al Campidoglio. Tanti complimenti da parte di compagni di squadra, amici, familiari e tanti personaggi importanti per l'attaccante biancoceleste che ha dichiarato di essere nel periodo migliore della sua carriera. Con lui c'era anche sua moglie e i suoi tre figli Michela, Giorgia e Mattia. Proprio Jessica ha pubblicato, tra le sue storie Instagram, una foto di Ciro e Mattia in posa con la Scarpa d'Oro. Uno scatto che il piccolo Immobile conserverà gelosamente per sempre.