Lazio, la grinta di Immobile: sui social la società lo esalta - FOTO

Ciro Immobile è la Lazio, e la Lazio è Ciro Immobile. Qualsiasi aggettivo sarebbe riduttivo se utilizzato per spiegare cosa ha fatto per la società e per la sua gente. Trofei, record e premi parlano per lui. Determinazione, umiltà, sacrificio sono solo alcune delle caratteristiche che lo contraddistinguono. Da sempre a servizio della squadra e dell’allenatore per migliorare sé stesso e per raggiungere obiettivi collettivi. Non si risparmia mai, si legge nei suoi occhi la fame e la grinta di voler fare e dare il meglio. La società ha deciso di celebrarlo condividendo una sua foto, probabilmente nel corso di un’esultanza, accompagnata da una didascalia particolare. Nessuna parola, solo un emoticon: quella del leone.

