Lazio, la moglie di Luis Alberto: "Orgogliosa di te oggi e sempre" - FOTO

Un'altra sconfitta, la seconda consecutiva quella maturata ieri dalla Lazio sul campo del Lecce. Altri tre punti persi che allontanano, forse questa volta in modo definitivo, le speranze scudetto. Di certo quella di ieri è stata una delle prestazioni peggiori della squadra di Inzaghi in tutta la stagione ma in questo calcio post-covid non c'è tempo per pensare alle sconfitte. Sabato si tornerà in campo e questa volta bisognerà rialzare la testa. Tra chi ieri ci ha provato fino alla fine c'è stato Luis Alberto: lo spagnolo ha cercato fino all'ultimo di provare a fare la giocata vincente che purtroppo non è riuscita. Queste le parole della moglie Patricia su Instagram alla fine del match: "Orgogliosa di te, oggi e sempre!".

