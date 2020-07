Lazio, due sconfitte consecutive in Serie A: non accadeva da un anno e mezzo

La sconfitta con il Lecce si aggiunge a quella con il Milan di qualche giorno fa. Zero punti in due partite consecutive per i biancocelesti che non accorciano sulla Juventus ma rimangono comunque in piena corsa per un posto in Champions League. Non basta il gol di iniziale di Caicedo che viene ribaltato dalle reti di Babacar e Lucioni. I salentini trovano i tre punti dopo 6 sconfitte consecutive, striscia negativa più lunga d'Europa. I ragazzi di Inzaghi non subivano due sconfitte consecutive in Serie A dal gennaio del 2019. La Lazio perde in trasferta per 2-1 contro il Napoli e poi all'Olimpico contro la Juventus con lo stesso risultato.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

