Lazio, la patch di Milinkovic da miglior centrocampista della Serie A - FT

La maglia di Sergej Milinkovic sarà un po' più “ricca” rispetto a quella dei suoi compagni. Non solo la coccarda della Coppa Italia e la consueta patch della Serie A sul braccio, il Sergente della Lazio avrà un marchio in più da poter sfoggiare. Quello da miglior centrocampista dello scorso campionato. La nuova iniziativa della Lega, infatti, prevedeva al termine della scorsa stagione la premiazione dei top della Serie A in tutti i ruoli. Per questo Milinkovic è stato celebrato prima dell'ultima di campionato in casa contro il Bologna dello scorso 20 maggio, ma non è finita qui. Come da programma, i numeri uno dei rispettivi ruoli riceveranno (per la stagione 2019/20) anche una patch aggiuntiva personalizzata da piazzare sulla propria maglia. Ovviamente, Sergej non farà eccezione. A fondo pagina, ecco le foto della sua “toppa” mostrate in anteprima dalla pagina Instagram della Lazio.

