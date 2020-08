Lazio, la Serie A celebra Luis Alberto: “Il Mago del campionato”

Numero 10 e fulcro del gioco di Inzaghi, Luis Alberto è il re degli assist in campionato. In Serie A nessuno ha fatto come lui in una singola stagione. Il fantasista spagnolo ha totalizzato ben 15 passaggi vincenti. La Lega Serie A ha incoronato Luis Alberto sui suoi canali social: “15 assist, nessuno come lui. Qual è stato il più geniale?”.