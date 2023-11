Lazio, la società condivide i dietro le quinte: da Immobile al bacio di Rovella - VIDEO

Lazio - Celtic ha rigenerato entusiasmo e il clima è tornato tranquillo in casa biancoceleste. La qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions League ha riportato gioia e sorrisi sui volti dei tifosi, dopo la batosta contro la Salernitana. La doppietta di Ciro Immobile arrivata negli ultimi dieci minuti del match ha permesso a Maurizio Sarri e i suoi di rimanere in partita in Europa e da ieri sera, l'entusiasmo è alle stelle, seppur la testa deve andare solamente al Cagliari: sarà lì che si tireranno le somme. Nel frattempo, la società biancoceleste ha condiviso sul proprio account Twitter il video del saluto di Ciro Immobile sotto la Curva Nord, seguito da quello dell'intera squadra, condito dai sorrisi e i baci di Nicolò Rovella per la tifoseria della Lazio. Qui sotto la clip: