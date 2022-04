Lazio, la società esalta Lazzari: "Attenzione..." – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un percorso inizialmente difficile quello di Manuel Lazzari in questa stagione alla Lazio ma che sta avendo dei risvolti più che positivi. Aveva solo bisogno di tempo per capire e accettare il cambiamento, adesso non lo ferma più nessuno. Con lavoro, impegno e determinazione si è conquistato la fiducia del mister che ha ricambiato il tutto spendendo parole buone nei suoi confronti soprattutto dopo la prestazione e la rete nella gara contro il Sassuolo. L’esterno è stato un protagonista del match contro gli emiliani e la società ha voluto esaltare la sua performance condividendo, tramite i canali social, un video che ripercorre l’azione del gol accompagnato dal messaggio: “𝐀𝐓𝐓𝐄𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝘛𝘳𝘦𝘯𝘰 𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘢𝘭 𝘣𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰 29...”

