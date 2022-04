Calciomercato Lazio, Sarri spinge per il rinnovo di Patric: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Contro Scamacca e Raspadori non era facile, ma ancora una volta ha superato l'esame. Patric sabato ha fornito l'ennesima buona prestazione della stagione. Chi lo avrebbe mai detto che un terzino adattato a centrale finisse per essere il migliore della retroguardia biancoceleste. I numeri, però, parlano chiaro. La Lazio con lo spagnolo in campo gioca meglio. L'ex Barcellona è sicuramente il difensore più adatto al tipo di calcio richiesto da Sarri. Aggressivo e bravo nell'impostazione, il numero 4 ha dimostrato ancora una volta tutte le sue qualità. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, con l'iberico in campo la Lazio ha vinto il 50% delle partite stagionali (12 su 24, con 5 ko). È in scadenza a giugno e Sarri spinge per il rinnovo. Il giocatore, però, è incerto. A gennaio aveva raggiunto un accordo con il Valencia e sarebbe anche partito subito. Dopo un colloquio con il mister, però, ha deciso di restare a Formello per aiutare i compagni. Chissà che l'allenatore non sia ancora una volta decisivo e possa strappare un altro sì per restare in biancoceleste.