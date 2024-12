Lazio, la società ricorda la prima Taty-mask contro l'Atalanta - VIDEO

Domani sarà ancora una volta Lazio-Atalanta. Una sfida al vertice che chiamerà le due squadre a una prestazione di livello per continuare la loro corsa verso i rispettivi obiettivi: la Champions League per la squadra di Baroni, lo Scudetto per quella di Gasperini. Un passo in avanti netto, ambizioni ben più alte rispetto a quelle di un anno fa, quando nell'ultimo Lazio-Atalanta, vinto dai biancocelesti per 3-2, le squadre si giocavano un posto in Europa. Una partita ricordata dai tifosi laziali, e oggi dalla società sui propri canali social, non solo per la vittoria rocambolesca, ma anche perché fu l'occasione per Castellanos di segnare il suo primo gol con la maglia della Lazio, esultando con la Taty-mask sotto la Curva Nord.