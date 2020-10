Lazio, la società scalda i motori: “Siamo pronti al debutto in Champions League” - FOTO

La Lazio è tornata nell'Europa che conta. Tredici anni dopo, i biancocelsti disputeranno la fase a gironi di Champions League, conquistata grazie a una grande stagione lo scorso anno. Tra poco più di 24 ore, i ragazzi di Inzaghi ospiteranno il Borussia Dortmund, la squadra più temibile del girone. Calcio d'inizio previsto per martedì ore 20:45 allo Stadio Olimpico. La società capitolina non vede l'ora di iniziare l'avventura e ha pubblicato sui social una foto di tutta la squadra con la nuova maglia per la Champions League: "La prima squadra della Capitale è pronta a fare il suo esordio".