Lazio, la società sprona Immobile: "Dai kart al Virtual Gp, in bocca al lupo!" - FOTO

Dal prato verde all'asfalto. Ciro Immobile, in questo periodo di quarantena, si sta dedicando ai bolidi da corsa. Una vera e propria esperienza virtuale, mani salde sul volante e occhi fissi sullo schermo. Dopo aver partecipato alla Race For The World organizzata da Leclerc, oggi correrà il Gran Premio di Cina. Anche la Lazio, su Instagram, ha voluto fare gli auguri al suo bomber. Questi ultimi sono accompagnati da una foto che lo ritrae sui kart, durante il ritiro di Marienfeld: "Dai kart al Virtual GP. In bocca al lupo King Ciro!".