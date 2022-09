Lazio, la società suona la carica: "Allacciate le cinture, inizia il viaggio!" - VIDEO

Poco più di 24 ore all'inizio dell'avventura in Europa League della Lazio di Maurizio Sarri. Giovedì 8 settembre i biancocelesti scenderanno in campo all'Olimpico nella sfida in programma alle 21.00 contro il Feyenoord. Obiettivo? Non solo iniziare con il piede giusto ma anche centrare la 100esima vittoria europea.

La società ha caricato l'ambiente con un video postato sui social che racchiude tutti i gol più belli degli ultimi anni e la frase: " Allacciate le cinture, il nostro viaggio in Europa League sta per iniziare!".