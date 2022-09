Europa League, Lazio - Feyenoord: obiettivo centesima vittoria europea

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La sfida tra Lazio e Feyenoord di domani sera non servirà soltanto ad iniziare bene il cammino europeo, ma anche a tagliare il traguardo delle 100 vittorie in Europa. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, finora sono 99 su 221 le sfide europee vinte dai biancocelesti. La prima nel 1973 all'Olimpico per 3-0 al Sion in Coppa Uefa, con la banda Maestrelli praticamente imbattibile in Italia. L'ultima è datata invece 24 novembre 2021, quando la doppietta di Immobile su rigore e e Pedro, hanno piegato la Lokomotiv Mosca. Battendo gli olandesi domani, la Lazio raggiungerebbe le 100 vittorie europee, obiettivo non centrato nella scorsa edizione dell'Europa League contro Galatasaray e Porto. Alle 99 vittorie si aggiungono i 59 pareggi e le 63 sconfitte tra Champions, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa, Coppa delle Fiere, Intertoto, Europa League e Supercoppa Europea. La lunga sfida tra le due leggende continua: Chinaglia vs Ciro è una bellissima storia che appartiene solo alla Lazio.