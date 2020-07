Lazio, lady Inzaghi e Luis Alberto: "Solo applausi, non molliamo" - FOTO

La sconfitta di ieri fa male, di fatto mette nel cassetto quasi in modo definitivo il sogno scudetto cullato per tutti questi mesi dalla squadra di Inzaghi. Tuttavia non si può rimproverare nulla ai bianococelesti proprio per la stagione straordinaria di cui si sono resi protagonisti, che di fatto non è ancora finita. A mente fredda arrivano anche i messaggi delle Wags: prima tra tutte la moglie di Luis Alberto che ha scritto: "Non molliamo, sempre forza Lazio", a lei ha risposto Gaia, metà di mister Inzaghi: "Sempre e solo tanti applausi per questa stagione! Forza Lazio!"

