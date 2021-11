Lazio, lanciato un sondaggio social: protagonista Immobile - FOTO

Ciro Immobile ha raggiunto quota 160 reti con la maglia biancoceleste battendo il record finora detenuto da Silvio Piola. La società ha deciso di lasciare ai tifosi la possibilità di eleggere il miglior gol dell’attaccante. Una prima selezione è stata effettuata dallo stesso Immobile che ne ha scelti sei, tra questi i tifosi potranno votare quello che ritengono essere il suo miglior gol. Le istruzioni per poter partecipare al sondaggio sono state annunciate dal club con un post condiviso sui profili social ufficiali.

Ciro Immobile with 160 goals became Lazio's top scorer. He has chosen in person six of his most spectacular goals. Now it's your turn, choose the best one!



