Lazio, Leiva ringrazia Inzaghi: "Mi hai aiutato dal primo giorno" - FT

"Grazie mister per questi 4 anni insieme. Mi hai aiutato dal primo giorno e insieme abbiamo vinto". Così Lucas Leiva si è voluto congedare da Simone Inzaghi, oramai già a Milano. Il giocatore, che ha ricevuto dal mister le chiavi del centrocampo laziale e in poco tempo sono riusciti a vincere 3 trofei, su Instagram ha continuato: "In bocca lupo per la tua carriera. Voglio anche ringraziare tutto lo staff che parte con te, siete una squadra belíssima. Grazie Fabio, Farris, Mário Cecchi, Ricardo Rocchini, Ferruccio e zappala, siete persone fantastiche".