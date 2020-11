Lazio, Leiva si allena a Formello: "Piano piano si riprende..." - VIDEO

Lucas Leiva non vede l'ora di tornare in campo. La Lazio ha bisogno di lui e lui ha bisogno della Lazio. Il centrocampista brasiliano punta al ritorno in campo per la sfida col Crotone e, nel frattempo, è già tornato ad allenarsi a Formello. In un video pubblicato su Instagram, Leiva svolge un lavoro individuale col pallone presso il centro sportivo biancoceleste. La voglia di tornare è davvero tanta: "Piano piano si riprende", poche parole ma chiare. Non tardano ad arrivare i commenti dei compagni di squadra (da Milinkovic a Pereira, passando per Luiz Felipe) a cui mancano immensamente le operazioni di regia del talento brasiliano.