Lazio, Leiva in attesa dell'ok per tornare a Formello: l'obiettivo è il Crotone

Dopo giorni difficili, distanti dal campo e dai compagni, l'attesa per Lucas Leiva potrebbe essere finita. Il centrocampista ha varcato i cancelli del Training Center biancoceleste il 7 novembre l'ultima volta, poi solo allenamenti da casa insieme al figlio. Ieri il giocatore era in Paideia per svolgere i test d'idoneità utili al reintegro. Questo lascia presupporre una negatività al tampone nei giorni scorsi, come si apprende dalla rassegna stampa di Radiosei. Il ritorno dovrebbe esserci entro dopodomani, giorno in cui Inzaghi inizierà la preparazione in vista della trasferta di Crotone e spera di poter contare sulla presenza del brasiliano. Leiva non scende in campo dal primo minuto dalla gara contro il Bologna (ha saltato Bruges, Zenit e Juve, giocando la ripresa con il Torino) e sicuramente questo influirà sui minuti che potrà giocare sabato, ma se sarà a disposizione Inzaghi gli darà il giusto spazio. In Champions sono mancate le sue interdizioni e i suoi tempi di gioco, ora la Lazio non dovrà più fare a meno della sua diga a centrocampo.

