Lazio, Leiva tifa il Liverpool nel derby del Merseyside: il commento social

Lucas Leiva, nonostante indossi la maglia della Lazio da 5 stagioni, è rimasto molto legato al Liverpool. Il centrocampista si è trasferito a Roma proprio dai Reds. In questo turno infrasettimanale di Premier League si sta giocando il derby del Merseyside (Liverpool contro Everton) e il brasiliano su Twitter ha espresso tutto il suo supporto per la squadra di Klop: "Come on Redmen" (Redmen è il soprannome utilizzato per i supporters e giocatori del Liverpool, ndr).

Come on Redmen . — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) December 1, 2021