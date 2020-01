Lazio, Leiva tranquillizza i tifosi: "L'operazione è andata bene!" - FOTO

Fiato sospeso per tutti i tifosi della Lazio, oggi Leiva è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una lesione del pollice. Tutto è andato bene, ora il brasiliano sarà monitorato quotidianamente. Nulla di grave, il saggio del centrocampo biancoceleste non dovrebbe avere problemi e sarà di nuovo in campo contro il Napoli, con ogni probabilità munito di tutore. Su Instagram proprio Leiva stesso ha voluto tranquillizzare i tifosi: "Tutto bene!", recita la didascalia che lo ritrae con l'ingombrante fasciatura che avvolge il braccio.

