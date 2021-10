Lazio - Lokomotiv Mosca, dopo il derby è ancora Felipe Anderson l'MVP del match - VIDEO

Una settimana da incorniciare questa per Felipe Anderson. Il brasiliano ha brillato nel derby vinto dalla Lazio per 3-2. segnando anche una rete, e lo stesso ha fatto nella vittoria di giovedì sera della squadra di Sarri contro la Lokomotiv Mosca. Felipe sta facendo la differenza tra le file biancocelesti e dopo essere stato il migliore nella stracittadina anche contro i russi è lui l'MVP della gara. La società ha celebrato quest'altro traguardo sui canali social: "Che settimana per Felipe Anderson! Felipe è stato eletto anche come MVP di Lazio - Lokomotiv".

🤩 Che settimana per @F_Andersoon!



Felipe è stato eletto anche come MVP di #LazioLokomotiv

