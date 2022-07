Lazio, Luis Alberto e gli auguri alla moglie Patricia: "Le parole non sono sufficienti" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nonostante la lontananza, Luis Alberto ha voluto far arrivare tutto il suo amore alla moglie Patricia. Lo spagnolo è in ritiro con la Lazio ad Auronzo di Cadore e, nel giorno del compleanno della sua dolce metà, le ha voluto dedicare un post su Instagram. Un video con le foto insieme, accompagnato dalla didascalia: "Buon compleanno all'amore della mia vita Patricia. Tutto quello che posso dirti è breve perché non ci sono parole sufficienti per descrivere tutto quello che abbiamo vissuto e quello che ti amo. Per questo e molto altro al tuo fianco. Auguri!!". Il Mago ha voluto fare questo gesto per essere vicino alla compagna anche se in questo momento è distante.