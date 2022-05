Lazio, Luis Alberto ha scelto per chi fare il tifo al Roland Garros - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In Francia si sta disputando il Roland Garros, importante torneo di tennis su terra rossa. Tra le tante stelle in campo c'è anche Carlos Alcaraz, 'enfant prodige'. In questo momento il tennista si sta giocando l'accesso in semifinale contro il tedesco Zverev. Alcaraz potrà contare sul supporto del connazionale Luis Alberto: i due sono amici, tant'è che il fantasista della Lazio lo aspettava a Roma per gli Internazionali (il ragazzo non ha partecipato al torneo per infortunio). Magic Luis ha postato una storia su Instagram in cui segue la partita di Alcaraz sostenendolo con le emoji del muscolo.