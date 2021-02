Lazio, Luis Alberto ricorda sui social il World Cancer Day - FOTO

Oggi, 4 febbraio, ricorre il World Cacer Day: giornata mondiale del cancro istituita per sensibilizzare le persone su questa malattia, incoraggiarne la prevenzione, l'individuazione e il trattamento. La ricorrenza è diretta dall'Union for International Cancer Control (UICC). Il numero di vittime è elevato (10milioni l'anno nel mondo) e l'unico modo al momento per cercare di salvare più persone possibili è la prevenzione. Far conoscere il più possibile questa malattia e le possibili soluzioni è un dovere di tutti, soprattutto per i personaggi di spicco. Luis Alberto ha deciso quindi di scendere personalmente in campo pubblicando una Instagram Story al riguardo.