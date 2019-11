Lazio, Luis Alberto telecomandato: è nella squadra della settimana di FIFA

Trick, skills, tunnel, no-look e altri 1000 inglesismi vari. E poi passaggi telecomandati in pertugi così stretti da farti esclamare: “Solo a FIFA!”. No, invece, si può anche a San Siro. Ma solo se indossi la numero 10 della Lazio e ti chiami Luis Alberto, è chiaro. La prestazione magica - anzi, divina - dello spagnolo alla Scala del Calcio ha smosso il cuore e gli animi di chi del calcio è la casa principale nel mondo dei videogiochi: EA Sports. Da qualche anno, ormai, nella modalità online di FIFA (appunto, prodotto da EA Sports) è possibile comprare o accedere ai cosiddetti “Giocatori della settimana”, i migliori calciatori dell'ultimo weekend dei vari campionati mondiali. Nel Team Of The Week post Milan - Lazio non poteva dunque mancare Luis Alberto, trasformato e migliorato con l'ultimo aggiornamento. Un grande riconoscimento, certo, ma la domanda è: ce n'era davvero bisogno? A fondo pagina ecco la foto con tutta la squadra della settimana.

