Lazio, Lukaku rassicura sull'infortunio: "Domani gioco" - FOTO

Jordan Lukaku ha saltato l'allenamento del pomeriggio, dopo aver regolarmente partecipato a quello della mattina. Alla fine della seduta è spuntato con una fasciatura al ginocchio destro, tanto da far pensare a una chiusura anticipata di ritiro. In realtà lo stesso giocatore su Instagram ha tranquillizzato tutti, rispondendo così a un commento: "Domani gioco". La Lazio nella giornata di venerdì chiuderà il ritiro di Auronzo di Cadore con l'amichevole contro il Vicenza. Lukaku a questo punto è atteso in campo.

Pubblicato il 3/09 alle 23.55