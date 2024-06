Lazio, Mandas ancora non ci crede: "Non c'è onore più grande di..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Doveva essere un anno di formazione, ma per Christos Mandas è stato molto di più. Il portiere greco, dopo l'infortunio di Provedel, ha sfruttato le occasioni a sua disposizione con la maglia della Lazio per mostrare il suo valore. Per far capire a tutti di essere qualcosa in più di una semplice riserva. Un obiettivo raggiunto pienamente e che non solo ha attirato le attenzioni dei tifosi biancocelesti, ma anche dello staff di Spanoulis. Il commissario tecnico della Grecia, ha, infatti, deciso di convocarlo in Nazionale coronando il suo sogno e regalandogli un'immensa gioia che Mandas ha riversato così sui social: "Non c’è onore più grande che far parte della tua nazionale...".