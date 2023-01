Lazio - Milan, per Luis Alberto è “la serata perfetta". E ai tifosi... - FOTO

Brividi forti quelli che stasera la Lazio ha regalato ai suoi tifosi, quelli all’Olimpico e quelli a casa. Una prestazione bellissima contro il Milan, condita da una vittoria importante che tiene acceso il sogno Champions e non solo. Tra i protagonisti del match, c’è sicuramente Luis Alberto. Lo spagnolo ha concretizzato il rigore guadagnato da Pedro realizzando la rete del 3 a 0, facendo esplodere di gioia tutto lo stadio. Il centrocampista ha voluto festeggiare non solo in campo, ma anche sui social. Questo il messaggio che accompagna il post: “Serata perfetta davanti a una tifoseria magica. Continuiamo così".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE