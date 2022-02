Lazio, Milinkovic a sostegno dei compagni: "A testa altissima" - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio esce dall'Europa League, ma dimostra di essere in crescita. La prestazione dei biancocelesti contro il Porto all'Olimpico rende felice Sarri: pressione alta, passaggi rapidi, profodità e attenzione difensiva. Nonostante ciò i capitolini hanno subito due gol e non hanno passato il turno. Milinkovic è stato uno dei protagonisti della partita, soprattutto nel finale quano veniva ripetutamente cercato come torre per poter infilare la difesa portoghese. Il Sergente su Instagram ha caricato i compagni sostenendoli nonostante il pareggio: "Orgoglioso del nostro gruppo, a testa sempre altissima"