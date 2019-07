Lazio, Milinkovic è pronto: "Arrivati! Si inizia a correre" - FOTO

La prima tappa della Lazio è a Venezia. Da qui i biancocelesti raggiungeranno in pullman Auronzo di Cadore. Non manca l'entusiasmo nè la voglia di cominciare la nuova stagione, come testimoniano le foto postate dalla società e dagli stessi calciatori allo sbarco. Uno dei più raggianti è Milinkovic, al centro delle voci di mercato ormai da tempo, ma concentrato più che mai sul ritiro con la Lazio: "Arrivati, si inizia a correre". Questa la didascalia del centrocampista serbo, seguita da un cuore azzurro, sotto l'immagine postata attraverso il suo profilo Instagram.



CLICCA QUI PER GUARDARE IL TG DA AURONZO

LA LAZIO ARRIVA AD AURONZO

CLICCA QUI PER LA HOME PAGE