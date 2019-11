Lazio, momento nostalgia per Casiraghi: ‘Tyson’ ricorda un derby - FOTO

Gli anni trascorsi con la maglia della Lazio non sono stati dimenticati da Pierluigi Casiraghi. In biancoceleste dal 1993 al 1998, ‘Tyson’ ha collezionato 140 presenze e siglato 41 gol. A distanza di tanti anni, l’attaccante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre sta esultando per una rete. Non una qualsiasi ma, con tutta probabilità, quella siglata da Protti nel derby della Capitale del 4 maggio 1997. La frase utilizzata dall’ex attaccante per accompagnare la foto, la dice lunga sulla Lazio di quel tempo ed i suoi obiettivi: “Volare in alto”.

Pubblicato il 9/11 alle 15:25